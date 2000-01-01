Oнисья Федорова
Место рожденияКурская губерния, путивль, Еленовка
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Федор
Мать: не указана
Курская губерния, путивль, Еленовка
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Мороз Михаил Тимофеев
Kursk Guberniya, Empire russe
Бракосочетание
1857
Buryn, Putivl, Kursk, Russia
Смерть
Неизвестно
Elenovka, Putivl, Kursk, Russia