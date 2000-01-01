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Oнисья Федорова

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Место рождения

Курская губерния, путивль, Еленовка

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1810 и 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Федор

Мать: не указана

Курская губерния, путивль, Еленовка
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мороз Савелий Михайлович

Отец ребёнка: Мороз Михаил Тимофеев

Kursk Guberniya, Empire russe
Бракосочетание
1857

Муж: Мороз Михаил Тимофеев

Buryn, Putivl, Kursk, Russia
Смерть
Неизвестно
Elenovka, Putivl, Kursk, Russia
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