(Загорская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкий (Загорская) Ольга
Отец ребёнка: Загорская ?
Гута, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загорский ?
Отец ребёнка: Загорская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загорская ?