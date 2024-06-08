(Загорская) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Загорская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СЖ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкий (Загорская) Ольга

Отец ребёнка: Загорская ?

Гута, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загорский ?

Отец ребёнка: Загорская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загорская ?

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