Прохоров Лазарь Андреевич
Место рождения
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Прохоров Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Прохоров Михаил Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно