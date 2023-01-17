Прохоров Лазарь Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Лазарь Андреевич

Прохоров Лазарь Андреевич

avatar

Место рождения

Варганы, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Прохоров Андрей

Мать: не указана

Варганы, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Прохоров Михаил Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Варганы, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Прохоров Иван Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Варганы, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close