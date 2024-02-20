Шаганова (Кирицева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаганова (Кирицева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кирицев Иван Федорович

Мать: Любовь

Смерть
1979
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