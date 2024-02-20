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Шаганова (Кирицева) Валентина Ивановна
Шаганова (Кирицева) Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1979
Пол
Женский
Отец
Кирицев Иван Федорович
1864 г.р.
Мать
(Паникиади) Любовь
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Кирицев Иван Федорович
Мать:
Любовь
Смерть
1979
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