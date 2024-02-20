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Кирицев Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

10.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кирицев Фёдор Нестерович

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кирицев Антон Иванович

Мать ребёнка: Любовь

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шаганова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Саблина-Каминская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кирицев Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Кирицев Василий Иванович

Мать ребёнка: Любовь

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирицев Александр Иванович

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирицев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Любовь

Смерть
10.12.1937
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