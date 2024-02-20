Кирицев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти10.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кирицев Фёдор Нестерович
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Любовь
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шаганова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Саблина-Каминская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кирицев Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
07.06.1914
Мать ребёнка: Любовь
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирицев Александр Иванович
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирицев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Любовь
Смерть
10.12.1937