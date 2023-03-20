Стешина Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Стешин Игнат Федорович
Рождение ребёнка
12.05.1927
Дочь: Дремина Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Стешин Игнат Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область