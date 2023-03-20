Стешина Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешина Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1921

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Стешин Игнат Федорович

Рождение ребёнка
12.05.1927

Дочь: Дремина Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Стешин Игнат Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стешин Игнат Федорович

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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