Халаджян-Буйновская Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халаджян Александр Альбертович
Отец ребёнка: Халаджян Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халаджян Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халаджян Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаража Игорь
Рождение ребёнка
29.04.1990
Дочь: Никифорова Алиса Альбертовна
Отец ребёнка: Халаджян Альберт
Рождение ребёнка
19.02.2002
Отец ребёнка: Гаража Игорь