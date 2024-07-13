Халаджян-Буйновская Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халаджян-Буйновская Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1964

Отец: Озманов Василий Кириллович

Мать: Буйновская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халаджян Александр Альбертович

Отец ребёнка: Халаджян Альберт

Гагра, Гагрский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халаджян Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халаджян Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаража Игорь

Рождение ребёнка
29.04.1990

Дочь: Никифорова Алиса Альбертовна

Отец ребёнка: Халаджян Альберт

Гагра, Гагрский район
Рождение ребёнка
19.02.2002

Сын: Гаража Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Гаража Игорь

Гагра, Гагрский район

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