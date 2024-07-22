Хветус
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Микула
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан