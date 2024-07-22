Хветус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хветус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микула

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

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