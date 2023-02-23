Ерошкина Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1889
Отец ребёнка: Ерошкин Матвей Ефимович
д.Чертовка Хвалынский уезд
Бракосочетание
12.04.1895
с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно