Ерошкина Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкина Параскева Семеновна

Ерошкина Параскева Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1889

Сын: Ерошкин Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Ерошкин Матвей Ефимович

д.Чертовка Хвалынский уезд
Бракосочетание
12.04.1895

Муж: Бояркин Степан Иванович

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close