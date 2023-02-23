Бояркин Степан Иванович
Место рожденияс.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Бракосочетание
12.04.1895
с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно