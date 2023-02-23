Бояркин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркин Степан Иванович

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Место рождения

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Бракосочетание
12.04.1895

Жена: Ерошкина Параскева Семеновна

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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