ТРЕГУБЕНКО АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ТРЕГУБЕНКО АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Горбунова ДОМНИКИЯ АРТЕМЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Трегубенко ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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