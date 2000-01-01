ТРЕГУБЕНКО АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Горбунова ДОМНИКИЯ АРТЕМЬЕВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Трегубенко ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно