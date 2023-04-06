Косаревъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Косаревъ Яковъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Косаревъ Даніилъ
Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Христинія
Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Косаревъ Андрей
Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Марья Лукьянова