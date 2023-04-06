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Косаревъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Косаревъ Яковъ

Мать: Косарева Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Косаревъ Даніилъ

Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Христинія

Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Косаревъ Андрей

Мать ребёнка: Косарева Марья Лукьянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Марья Лукьянова

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