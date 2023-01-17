Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Василий Харламов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Харламов
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно