Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Харламов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Василий Харламов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Харламов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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