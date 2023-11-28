Лопаткина (Сомарокова) Агафия Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Сомарокова) Агафия Леонтиевна

Место рождения

село Гагарьевское, Таловской волости, Челябинского уезда, Оренбургской волостии,

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

село Гагарьевское, Таловской волости, Челябинского уезда, Оренбургской волостии,
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Лопаткин Григорий Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лопаткина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1902

Дочь: Лопаткина Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Лопаткин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лопаткин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лопаткин Ерофей Григорьевич

Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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