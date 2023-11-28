Лопаткина (Сомарокова) Агафия Леонтиевна
Место рождениясело Гагарьевское, Таловской волости, Челябинского уезда, Оренбургской волостии,
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
село Гагарьевское, Таловской волости, Челябинского уезда, Оренбургской волостии,
Бракосочетание
02.02.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лопаткина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1902
Дочь: Лопаткина Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
17.08.1903
Сын: Лопаткин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лопаткин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лопаткин Ерофей Григорьевич
Отец ребёнка: Лопаткин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно