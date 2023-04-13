Извекова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти02.01.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1835
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич
Рождение ребёнка
01.11.1835
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич
Рождение ребёнка
20.01.1837
Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
01.10.1839
Сын: Извеков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич
ГАЗО
Рождение ребёнка
10.01.1842
Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич
ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Извеков Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1867