Извекова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

02.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1835

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич

Рождение ребёнка
01.11.1835

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич

Рождение ребёнка
20.01.1837

Сын: Извеков Антон Иванович

Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
01.10.1839

Сын: Извеков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич

ГАЗО
Рождение ребёнка
10.01.1842

Сын: Извеков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Извеков Иван Никитич

ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1867
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