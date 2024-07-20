Баяндин Никифор Трифонович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Никифор Трифонович

Место рождения

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Баяндин Трифон Маркович

Мать: не указана

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1866

Сын: Баяндин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.04.1866

Жена: Петрова Евфросиния Петровна

Ошиб, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
17.02.1870

Сын: Баяндин Лев Никифорович

Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.9 - МК (1870)
Рождение ребёнка
07.04.1872

Дочь: Баяндина Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.166 - МК (1872)
Рождение ребёнка
21.05.1874

Сын: Баяндин Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.21 (МК-1874)
Бракосочетание
21.02.1875

Жена: Параскева Семёновна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.142 (МК-1875)
Рождение ребёнка
25.03.1876

Сын: Баяндин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Параскева Семёновна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.188 (МК-1876)
Смерть
Неизвестно

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