Баяндин Никифор Трифонович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1844
Отец: Баяндин Трифон Маркович
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна
Бракосочетание
29.04.1866
Ошиб, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
17.02.1870
Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.9 - МК (1870)
Рождение ребёнка
07.04.1872
Дочь: Баяндина Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.166 - МК (1872)
Рождение ребёнка
21.05.1874
Сын: Баяндин Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Петрова Евфросиния Петровна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.21 (МК-1874)
Бракосочетание
21.02.1875
Жена: Параскева Семёновна
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.142 (МК-1875)
Рождение ребёнка
25.03.1876
Сын: Баяндин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Параскева Семёновна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.188 (МК-1876)
Смерть
Неизвестно