Салангин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1660
Сын: Салангин Семен Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Салангин Артем Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Салангин Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно