Салангин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалангин Михаил

Салангин Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1660

Сын: Салангин Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Салангин Артем Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Салангин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Салангин Зоть Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close