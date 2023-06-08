Чабан (Шторова) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Кириллов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чабан Иван Петрович
Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Фонд №203, опись №780, дело №4080, стр. 517
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно