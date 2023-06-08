Чабан (Шторова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чабан (Шторова) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Кириллов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чабан Иван Петрович

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Фонд №203, опись №780, дело №4080, стр. 517
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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