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Мокшанцевъ Григорий
Мокшанцевъ Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Мокшанцевъ Иванъ
1758 г.р.
Мать
Мокшанцева Настасья Васильева
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Мокшанцевъ Иванъ
Мать:
Мокшанцева Настасья Васильева
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