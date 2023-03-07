Мокшанцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Мокшанцевъ Филиппъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мокшанцевъ Григорий
Мать ребёнка: Мокшанцева Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Мокшанцева Настасья Васильева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно