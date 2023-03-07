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Мокшанцевъ Иванъ

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Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Мокшанцевъ Филиппъ

Мать: не указана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мокшанцевъ Григорий

Мать ребёнка: Мокшанцева Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Мокшанцева Настасья Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Настасья Васильева

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