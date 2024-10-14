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Кононов Семён Григорьевич

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.07.1883 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883 ст.

Отец: Кононов Григорий Михайлов

Мать: Кононова (Климовская) Анастасия Семёновна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Кононов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.03.1911

Дочь: Цаплина (Кононова) Александра Семёновна

Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.01.1913 ст.

Сын: Кононов Павел Семёнович

Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Овсянкина (Кононова) Анна (Нюра) Семёновна

Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.04.1919

Сын: Кононов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1932

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