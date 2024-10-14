Кононов Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1883 ст.
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Кононов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна
Рождение ребёнка
12.03.1911
Дочь: Цаплина (Кононова) Александра Семёновна
Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна
Рождение ребёнка
03.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Овсянкина (Кононова) Анна (Нюра) Семёновна
Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна
Рождение ребёнка
27.04.1919
Сын: Кононов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Кононова (Никитинская) Елена Лукиллиановна
Смерть
1932