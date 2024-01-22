Киселев (Kiselev) Федор Васильевич (Fedor Vasilyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев (Kiselev) Федор Васильевич (Fedor Vasilyevich)

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Место рождения

Московская обл., Шаховской р-н

Дата рождения

07.02.1904

Дата смерти

30.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1904

Отец: Киселев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Усанова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.1930

Сын: Киселев Игорь

Мать ребёнка: Киселева (Усанова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1935

Дочь: Барсова (Киселева) Алла

Мать ребёнка: Киселева (Усанова) Анна Алексеевна

Смерть
30.12.1941
Причина смерти: плен
Похороны
Неизвестно

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