Киселев (Kiselev) Федор Васильевич (Fedor Vasilyevich)
Место рожденияМосковская обл., Шаховской р-н
Дата рождения07.02.1904
Дата смерти30.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1904
Отец: Киселев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1930
Сын: Киселев Игорь
Мать ребёнка: Киселева (Усанова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1935
Дочь: Барсова (Киселева) Алла
Мать ребёнка: Киселева (Усанова) Анна Алексеевна
Смерть
30.12.1941
Причина смерти: плен
Похороны
Неизвестно