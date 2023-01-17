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Кононов Тимофей Леонтиевич

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Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

До 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Кононов Леонтий

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крестьянин деревни Хребтовской Кулойско Покровской волости Вельскаго уезда Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
03.06.1883

Дочь: Вейде Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Кононова Харитина Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.

Дочь: Александрова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кононова Харитина Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Харитина Гавриловна

Смерть
До 1899
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