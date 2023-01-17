Кононов Тимофей Леонтиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиДо 1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: Кононов Леонтий
Мать: не указана
Крестьянин деревни Хребтовской Кулойско Покровской волости Вельскаго уезда Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
03.06.1883
Дочь: Вейде Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Кононова Харитина Гавриловна
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.
Дочь: Александрова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кононова Харитина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1899