Виноградский Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградский Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1833

Дата смерти

14.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1833

Отец: Виноградский Илья Иванович

Мать: Виноградская Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.04.1874

Сын: Виноградский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Виноградская Ольга Александровна

Подольская губерния, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
14.01.1904
Великая Русава (возможно ошибка и похоронен в г.Киев), Украина
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