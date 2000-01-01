Виноградский Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1833
Дата смерти14.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1833
Рождение ребёнка
24.04.1874
Сын: Виноградский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Виноградская Ольга Александровна
Подольская губерния, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
14.01.1904
Великая Русава (возможно ошибка и похоронен в г.Киев), Украина