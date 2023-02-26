Абрамова (Новикова) Параскева Тихонова
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Новиков Тихон Егоров
Мать: ?
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.?.1867
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1869
Дочь: Стефанида Алексеева
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Григорьев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Григорьев
Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно