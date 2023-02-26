Абрамова (Новикова) Параскева Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Новикова) Параскева Тихонова

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Новиков Тихон Егоров

Мать: ?

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.?.1867

Муж: Абрамов Алексей Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1869

Дочь: Стефанида Алексеева

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Григорьев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Григорьев

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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