Плотникова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1894
Дата смерти10.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1927
Дочь: Шлыкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иван Васильевич
Малый Мечек, Хлевенский р-он, Липецкая обл. РСФСР
Смерть
10.12.1990
г. Липецк
Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Место смерти: г. Липецк РСФСР. Место регистрации: г.Липецк Октябрьский райотдел ЗАГС