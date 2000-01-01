Плотникова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1894

Дата смерти

10.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1927

Дочь: Шлыкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иван Васильевич

Малый Мечек, Хлевенский р-он, Липецкая обл. РСФСР
Смерть
10.12.1990
г. Липецк
Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Место смерти: г. Липецк РСФСР. Место регистрации: г.Липецк Октябрьский райотдел ЗАГС
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