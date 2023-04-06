Синьковская Дарья Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Дарья Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1721

Сын: Синьковский Николай Иванович

Отец ребёнка: Синьковский Иван Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Синьковский Иван Спиридонович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение
До 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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