Синьковская Дарья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1721
Сын: Синьковский Николай Иванович
Отец ребёнка: Синьковский Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Синьковский Иван Спиридонович
Рождение
До 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно