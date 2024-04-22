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Наталья Гордеева

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Гордей Иванов

Мать: Февронья Федорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
26.11.1824 ст.

Сын: Парамон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1826 ст.

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
19.05.1832 ст.

Дочь: Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Антонов

Смерть
Неизвестно
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