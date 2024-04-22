Наталья Гордеева
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Гордей Иванов
Мать: Февронья Федорова
Раскольница
Рождение ребёнка
26.11.1824 ст.
Сын: Парамон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Рождение ребёнка
21.10.1826 ст.
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Раскольница
Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Раскольница
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Раскольница
Рождение ребёнка
19.05.1832 ст.
Дочь: Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Антонов
Смерть
Неизвестно