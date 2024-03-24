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Соронина Настасья Иванова

Место рождения

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ИР 1861 г. ЦАНО сноха Павла Соронина, возможно жена его брата
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Соронин Иван

Отец ребёнка: не указан

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ИР 1861 г. ЦАНО племянник Соронина Павла
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Соронин Евграф

Отец ребёнка: не указан

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ИР 1861 г. ЦАНО племянник Соронина Павла
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Соронин Прохор

Отец ребёнка: не указан

Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ИР 1861 г. ЦАНО племянник Соронина Павла
Смерть
Неизвестно
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