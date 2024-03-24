Соронина Настасья Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
ИР 1861 г. ЦАНО сноха Павла Соронина, возможно жена его брата
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Соронин Иван
ИР 1861 г. ЦАНО племянник Соронина Павла
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Соронин Евграф
ИР 1861 г. ЦАНО племянник Соронина Павла
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Соронин Прохор
ИР 1861 г. ЦАНО племянник Соронина Павла
Смерть
Неизвестно