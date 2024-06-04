Фросин Иван Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Фросин Илья Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Каракова (Фросина) Федосья Иванова
Мать ребёнка: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Фросин Степан Иванов
Мать ребёнка: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Смерть
После 1850