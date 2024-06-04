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Фросин Иван Ильин

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Фросин Илья Антипов

Мать: Фросина Василиса Трофимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фросин Харитон Иванов

Мать ребёнка: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Каракова (Фросина) Федосья Иванова

Мать ребёнка: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Фросин Степан Иванов

Мать ребёнка: Фросина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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