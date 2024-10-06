Футоранская (Чёрная) Итта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Cherniy ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Futoransky ?
Отец ребёнка: Футоранский Аарон Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Smikun (Smikun) Eva
Отец ребёнка: Smikun Rabby
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шапиро (Футоранская) Гита Аароновна
Отец ребёнка: Футоранский Аарон Исаевич
Рождение ребёнка
20.11.1903
Дочь: Файнштейн (Футоранская) Итта Ароновна
Отец ребёнка: Футоранский Аарон Исаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Smikun Pinkhas
Отец ребёнка: Smikun Rabby
Смерть
Неизвестно