Футоранская (Чёрная) Итта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Футоранская (Чёрная) Итта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Cherniy ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Футоранский Аарон Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Futoransky ?

Отец ребёнка: Футоранский Аарон Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Smikun (Smikun) Eva

Отец ребёнка: Smikun Rabby

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шапиро (Футоранская) Гита Аароновна

Отец ребёнка: Футоранский Аарон Исаевич

Рождение ребёнка
20.11.1903

Дочь: Файнштейн (Футоранская) Итта Ароновна

Отец ребёнка: Футоранский Аарон Исаевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Smikun Pinkhas

Отец ребёнка: Smikun Rabby

Смерть
Неизвестно

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