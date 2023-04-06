Кальван Роман Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кальван Роман Семенович
Мать: Кальван Анна
Рождение ребёнка
После 1960
Дочь: Кальван Лидия Романовна
Мать ребёнка: Кальван неизвестно
Рождение ребёнка
После 1960
Дочь: Кальван Оксана Романовна
Мать ребёнка: Кальван неизвестно
Рождение ребёнка
После 1960
Дочь: Кальван Ольга Романовна
Мать ребёнка: Кальван неизвестно
Рождение ребёнка
После 1960
Мать ребёнка: Кальван неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальван неизвестно