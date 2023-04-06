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Кальван Роман Романович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальван Роман Семенович

Мать: Кальван Анна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
После 1960

Дочь: Кальван Лидия Романовна

Мать ребёнка: Кальван неизвестно

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
После 1960

Дочь: Кальван Оксана Романовна

Мать ребёнка: Кальван неизвестно

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
После 1960

Дочь: Кальван Ольга Романовна

Мать ребёнка: Кальван неизвестно

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
После 1960

Сын: Кальван Роман Романович

Мать ребёнка: Кальван неизвестно

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальван неизвестно

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