Устимова Ольга Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устимова Ольга Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устимов Михаил Герасимов

Мать: не указана

Восприемник
02.09.1876 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Девица Иосиф Герасим Никифоров Устимов Евдокия Яковлева
Восприемник
24.04.1877 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Девица Мавра Дмитрий Герасимов Устимов Елена Иванова
Восприемник
03.05.1877 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Девица Пелпгея Иван Михайлов Устимов Анна Никифорова
Восприемник
30.01.1878 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Григорий Герасим Никифоров Устимов Евдокия Яковлева
Восприемник
09.07.1878 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ольга Дмитрий Герасимов Устимов Елена Иванова
Восприемник
09.12.1878 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Настасья Иван Михайлов Устимов Анна Никифорова
Смерть
Неизвестно

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