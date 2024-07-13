Устимова Ольга Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устимов Михаил Герасимов
Мать: не указана
Восприемник
02.09.1876 ст.
Девица Иосиф Герасим Никифоров Устимов Евдокия Яковлева
Восприемник
24.04.1877 ст.
Девица Мавра Дмитрий Герасимов Устимов Елена Иванова
Восприемник
03.05.1877 ст.
Девица Пелпгея Иван Михайлов Устимов Анна Никифорова
Восприемник
30.01.1878 ст.
Григорий Герасим Никифоров Устимов Евдокия Яковлева
Восприемник
09.07.1878 ст.
Ольга Дмитрий Герасимов Устимов Елена Иванова
Восприемник
09.12.1878 ст.
Настасья Иван Михайлов Устимов Анна Никифорова
Смерть
Неизвестно