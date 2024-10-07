Поздеева Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Сын: Поздеев Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Поздеева) Авдотья Дементьевна
Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Поздеев Павел Дементьевич
Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Поздеева) Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович
Смерть
Неизвестно