Поздеева Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Дементий Михайлович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Поздеев Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Поздеева) Авдотья Дементьевна

Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Поздеев Павел Дементьевич

Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Поздеева) Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Поздеев Дементий Михайлович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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