Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1763 ст.
Дата смертиОколо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1763 ст.
Отец: Иван Кириллович
Мать: Настасья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Смерть
Около 1815