Андрей Иванович 26.08.1763 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Иванович

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

26.08.1763 ст.

Дата смерти

Около 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1763 ст.

Отец: Иван Кириллович

Мать: Настасья Максимовна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Около 1815
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

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