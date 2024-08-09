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Ганин Фёдор Григорьевич

Место рождения

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганин (Сорокин) Григорий

Мать: Ганина Евдокия

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Мария

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганина ? Фёдоровна

Мать ребёнка: Ганина Мария

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.08.1938

Дочь: Ковязина (Ганина) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Ганина Мария

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: Умер из-за ранений во время Великой Отечественной войны.
Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Кузнецова (Ганина) Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Ганина Мария

Арапино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

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