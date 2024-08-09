Ганин Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганин (Сорокин) Григорий
Мать: Ганина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганина ? Фёдоровна
Мать ребёнка: Ганина Мария
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.08.1938
Дочь: Ковязина (Ганина) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Ганина Мария
Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: Умер из-за ранений во время Великой Отечественной войны.
Рождение ребёнка
10.05.1942
Дочь: Кузнецова (Ганина) Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Ганина Мария