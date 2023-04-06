Стороженко (Татаринцева) Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко (Татаринцева) Феодосия Никитична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1843

Отец: Татаринцев Никита Григорьевич

Мать: Татаринцева Ирина Федоровна

Бракосочетание
24.07.1860

Муж: Стороженко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Стороженко Киприан Васильевич

Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Попова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Шелудченко Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Стороженко Никита Васильевич

Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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