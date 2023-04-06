Стороженко (Татаринцева) Феодосия Никитична
Место рождения
Дата рождения28.05.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1843
Бракосочетание
24.07.1860
Рождение ребёнка
1860
Сын: Стороженко Киприан Васильевич
Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Попова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Шелудченко Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Стороженко Никита Васильевич
Отец ребёнка: Стороженко Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно