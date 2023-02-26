Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1843

Дочь: Христина Фёдорова

Отец ребёнка: Ксензов Фёдор Филимонов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1846

Дочь: Улита Фёдорова

Отец ребёнка: Ксензов Фёдор Филимонов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксензов Фёдор Филимонов

Смерть
Неизвестно
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