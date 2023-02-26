Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1843
Дочь: Христина Фёдорова
Отец ребёнка: Ксензов Фёдор Филимонов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1846
Дочь: Улита Фёдорова
Отец ребёнка: Ксензов Фёдор Филимонов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно