Минаева Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти13.09.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1845
Дочь: Минаева (Минаева) Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович
Рождение ребёнка
13.10.1853
Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: Елякина (Минаева) Мария Минаевна
Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович
Смерть
13.09.1857