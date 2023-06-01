Минаева Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинаева Ефимия Васильевна

Минаева Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

13.09.1857

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Минай Ефимович

Рождение ребёнка
12.09.1845

Дочь: Минаева (Минаева) Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1853

Сын: Минаев Андрей Минаевич

Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: Елякина (Минаева) Мария Минаевна

Отец ребёнка: Минаев Минай Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.09.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.