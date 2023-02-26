Ульяния Николаева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Цепелкин Алексей Андреев
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно