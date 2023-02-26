Ульяния Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Николаева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Цепелкин Алексей Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепелкин Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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