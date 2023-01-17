Щекалев Ефрем Львович
Место рождения
Дата рождения02.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1806
Отец: Щекалев Лев Егорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Ефремовна
Мать ребёнка: Щекалева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Щекалева Устина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекалева Устина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно