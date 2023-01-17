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Щекалев Ефрем Львович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1806

Отец: Щекалев Лев Егорович

Мать: Щекалева Агафия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Ефремовна

Мать ребёнка: Щекалева Устина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Щекалева Устина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Устина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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