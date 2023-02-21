Щекалева Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Ефремовна
Отец ребёнка: Щекалев Ефрем Львович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Щекалев Ефрем Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно