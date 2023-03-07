Широков Иван Ларионов
Место рожденияПоч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1662
Дата смерти1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1662
Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) Моисеев
Мать: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Широков Семен Иванов
Мать ребёнка: Широкова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Широкова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Широкова Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1731