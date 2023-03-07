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Широков Иван Ларионов

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Место рождения

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) Моисеев

Мать: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Широков Семен Иванов

Мать ребёнка: Широкова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Широков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Широкова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Широков Ингатий Иванов

Мать ребёнка: Широкова Авдотья Григорьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Авдотья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1731
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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