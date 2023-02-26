METRE Jean
Место рожденияGELSENKIRCHEN, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Дата рождения1713
Дата смерти19.12.1763
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Metre Jean Martin
Мать: Metre Marguerite
GELSENKIRCHEN, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Бракосочетание
28.05.1754
Жена: Metre Anne Marie
VOLMUNSTER, Moselle, France
Рождение ребёнка
20.10.1761
Дочь: Rundstadler Thérèse
Мать ребёнка: Metre Anne Marie
URBACH, Moselle, France
Работа или профессия
Неизвестно
Manoeuvre
Смерть
19.12.1763
URBACH, Moselle, France