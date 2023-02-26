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METRE Jean

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Место рождения

GELSENKIRCHEN, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Дата рождения

1713

Дата смерти

19.12.1763

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Metre Jean Martin

Мать: Metre Marguerite

GELSENKIRCHEN, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Бракосочетание
28.05.1754

Жена: Metre Anne Marie

VOLMUNSTER, Moselle, France
Рождение ребёнка
20.10.1761

Дочь: Rundstadler Thérèse

Мать ребёнка: Metre Anne Marie

URBACH, Moselle, France
Работа или профессия
Неизвестно
Manoeuvre
Смерть
19.12.1763
URBACH, Moselle, France
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