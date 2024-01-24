Санникова Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1943

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Лариса Николаевна

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