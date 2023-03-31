(Данилушкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Данилушкина) Екатерина

(Данилушкина) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Данилушкин Гаврила

Мать: Данилушкина Елена

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close