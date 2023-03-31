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(Данилушкина) Екатерина
(Данилушкина) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Данилушкин Гаврила
1906 г.р.
Мать
Данилушкина (Данилушкина) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Данилушкин Гаврила
Мать:
Данилушкина Елена
Смерть
1942
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