Неудачина Агрофена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Агрофена Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Неудачинъ Зиновия

Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Неудачинъ Моисей

Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Неудачинъ Петръ

Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Афонасий

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