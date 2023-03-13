Неудачина Агрофена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Неудачинъ Зиновия
Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Неудачинъ Моисей
Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Неудачинъ Петръ
Отец ребёнка: Неудачинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Афонасий