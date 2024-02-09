Неудачинъ Афонасий
Место рождения
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Неудачинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Неудачинъ Зиновия
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Неудачинъ Моисей
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Неудачинъ Петръ
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно