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Неудачинъ Афонасий

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Неудачинъ Семенъ

Мать: Неудачина Марья Степанова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Неудачинъ Зиновия

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Неудачинъ Моисей

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Неудачинъ Петръ

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Михайлова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Агрофена Михайлова

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