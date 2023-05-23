(Хрущёва) ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрущёва) ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Хрущёв ЛЕОНИД НИКИТИЧ

Мать: не указана

Смерть
2017
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