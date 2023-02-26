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Анна Фомина

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.12.1825

Дата смерти

31.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1825

Отец: Амелчинин Фома Герасимов

Мать: Пелагея Васильева

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1862

Дочь: Акилина Антипова

Отец ребёнка: Антипий Евстафиев

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипий Евстафиев

Смерть
31.10.1899
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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