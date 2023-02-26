Анна Фомина
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.12.1825
Дата смерти31.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1825
Отец: Амелчинин Фома Герасимов
Мать: Пелагея Васильева
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1862
Дочь: Акилина Антипова
Отец ребёнка: Антипий Евстафиев
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипий Евстафиев
Смерть
31.10.1899
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище